В Нидерландах за сутки выявили более 70 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает нидерландский Национальный институт здравоохранения.
Так, общее число выявленных случаев в стране достигло 50 074.
За сутки в стране скончались два человека с подтверждённой инфекцией COVID-19, всего с таким диагнозом в Нидерландах умерли 6105 человек.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.