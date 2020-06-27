Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады. Об этом сообщил американский Минюст.

«Сергей Медведев, он же Stells, segmed, serjbear, 33 года, из России, признал себя виновным перед судьёй окружного суда Невады США Джеймсом Маханом», — говорится в пресс-релизе.

Ущерб от деятельности преступной организации Infraud Organization оценивается Минюстом США более чем в $568 млн.

Согласно данным стороны обвинения, организация с 2010 по 2017 год занималась «крупномасштабным приобретением, продажей и распространением похищенных идентификационных данных, скомпрометированных дебетовых и кредитных карт, личной информации, финансовой и банковской информации, компьютерных вредоносных программ и другой контрабандой».

Ранее суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к девяти годам тюрьмы.