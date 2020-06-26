Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

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Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова, признавшего себя виновным в компьютерных преступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
  • © РИА Новости

«Суд постановил, что ваш приговор будет 108 месяцев по второму пункту обвинения, а по пятому пункту ваш приговор будет 60 месяцев. Однако эти сроки будут параллельны, то есть ваш итоговый приговор — 108 месяцев», — приводит РИА Новости слова судьи. 

В январе 2020 года Бурков признал себя в суде США виновным по части предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях.

Буркову грозило до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019 года экстрадирован в Соединённые Штаты.

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