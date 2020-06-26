Италия запрещает использование багажных полок в самолётах по санитарным соображениям.

Об этом сказано в заявлении Национальной службы гражданской авиации Италии (ENAC).

«На рейсах в Италию и из неё и в пределах нашей страны использование багажных полок запрещено из санитарных соображений», — говорится в сообщении.

В отношении ручной клади указывается, что на борт разрешено проносить только багаж такого размера, который можно разместить под сиденьем впереди.

26 июня стало известно, что Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение до 15 июля из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.