В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
  • Reuters

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 9,296 млн случаев коронавируса.

Число скончавшихся с COVID-19 превысило 479 тыс.

Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в американском регионе — 4,604 млн человек.

Ранее ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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