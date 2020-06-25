Немецкий политик прокомментировал поправки к Конституции России

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Немецкий политик, экс-заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер прокомментировал голосование по поправкам к Конституции.
Немецкий политик прокомментировал поправки к Конституции России
  • РИА Новости

В частности, на вопрос о том, как, по его мнению, расширение полномочий парламента может повлиять на политический курс России в будущем, он сказал, что «в большинстве соседних стран это, к счастью, уже стало политической реальностью».

«На этом фоне благодаря усилению своих полномочий и ответственности парламент сможет сосредоточить свои усилия на налаживании отношений на федеральном и международном уровне. Остаётся только надеяться, что это действительно произойдёт», — заявил RT Виммер.

Он также отметил, что «на протяжении последних десятилетий или как минимум последних десяти лет западные СМИ не дают объективной оценки российской действительности».

«Мы даже не могли себе представить, что ситуация, к сожалению, будет развиваться именно так, и, судя по тому, что мы можем наблюдать в наших средствах массовой информации, она продолжит и дальше развиваться в этом русле. Разумеется, в этих обстоятельствах суровой критике подвергаются и президент, и поправки к Конституции. Но всё это не имеет ничего общего с реальностью, а лишь отражает намерения западной прессы», — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если поправки к Конституции будут приняты, то «в этом случае участие парламента, в частности Государственной думы, в формировании правительства будет гораздо более значительным».

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