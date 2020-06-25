Рябков прокомментировал влияние выборов в США на отношения с Россией
- РИА Новости
«Мы не можем говорить, по сути дела, о том, при какой администрации, республиканской или демократической, которая придёт во власть в Вашингтоне в будущем году после инаугурации 46-го президента США, нам будет лучше», — цитирует РИА Новости Рябкова.
По его словам, антироссийский консенсус «глубоко укоренился» в американских элитах.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что национальная безопасность России не пострадает в случае выхода США из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).