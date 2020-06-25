Рябков прокомментировал влияние выборов в США на отношения с Россией

Короткая ссылка
Россия не может оценить, в случае победы какой администрации на американских выборах в ноябре 2020 года ситуация будет лучше для российской стороны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков прокомментировал влияние выборов в США на отношения с Россией
  • РИА Новости

«Мы не можем говорить, по сути дела, о том, при какой администрации, республиканской или демократической, которая придёт во власть в Вашингтоне в будущем году после инаугурации 46-го президента США, нам будет лучше», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, антироссийский консенсус «глубоко укоренился» в американских элитах.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что национальная безопасность России не пострадает в случае выхода США из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить