Рябков прокомментировал влияние выборов в США на отношения с Россией

Россия не может оценить, в случае победы какой администрации на американских выборах в ноябре 2020 года ситуация будет лучше для российской стороны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы не можем говорить, по сути дела, о том, при какой администрации, республиканской или демократической, которая придёт во власть в Вашингтоне в будущем году после инаугурации 46-го президента США, нам будет лучше», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, антироссийский консенсус «глубоко укоренился» в американских элитах.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что национальная безопасность России не пострадает в случае выхода США из договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).