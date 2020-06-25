Летнюю сессию ПАСЕ отменили

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что летняя сессия ПАСЕ отменена из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня в ходе онлайн-заседания Бюро ПАСЕ решилась судьба летней сессии ассамблеи, которая изначально должна была пройти в эти дни, но уже в апреле в связи со сложной эпидемиологической ситуацией стало понятно, что она переносится на более позднюю дату», — написал в Facebook Толстой, занимающий должность вице-спикера ПАСЕ.

Следующие заседания Бюро и Постоянной комиссии в формате оффлайн пройдут в Греции в сентябре, добавил он.

Речь пойдёт о подготовке осенней сессии ассамблеи, которая намечена на начало октября.

В марте руководство Совета Европы решило отменить весеннюю сессию ПАСЕ из-за вспышки коронавирусной инфекции.