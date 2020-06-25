Летнюю сессию ПАСЕ отменили

Короткая ссылка
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что летняя сессия ПАСЕ отменена из-за пандемии коронавируса.
Летнюю сессию ПАСЕ отменили
  • РИА Новости

«Сегодня в ходе онлайн-заседания Бюро ПАСЕ решилась судьба летней сессии ассамблеи, которая изначально должна была пройти в эти дни, но уже в апреле в связи со сложной эпидемиологической ситуацией стало понятно, что она переносится на более позднюю дату», — написал в Facebook Толстой, занимающий должность вице-спикера ПАСЕ.

Следующие заседания Бюро и Постоянной комиссии в формате оффлайн пройдут в Греции в сентябре, добавил он.

Речь пойдёт о подготовке осенней сессии ассамблеи, которая намечена на начало октября.

В марте руководство Совета Европы решило отменить весеннюю сессию ПАСЕ из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить