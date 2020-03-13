Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за коронавируса

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что руководство Совета Европы приняло решение отменить весеннюю сессию ПАСЕ из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в европейских странах», — приводит РИА Новости слова Слуцкого.

Он отметил, что решение принято на уровне руководства Совета Европы.

В начале марта сообщалось, что российская делегация не намерена отказываться от участия в заседаниях бюро, постоянного комитета и комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы в Париже в связи с распространением коронавируса.