Делегация России не откажется от заседаний ПАСЕ из-за коронавируса

Короткая ссылка
Российская делегация не намерена отказываться от участия в заседаниях бюро, постоянного комитета и комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы в Париже в связи с распространением коронавируса.
Делегация России не откажется от заседаний ПАСЕ из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава российской делегации вице-спикер ПАСЕ Пётр Толстой. 

Отмечается, что делегация Госдумы во главе с Толстым будет участвовать в заседаниях в Париже с 4 по 11 марта. 

«Да, планируем (участвовать. — RT), не собираемся (отказываться от поездки. — RT). Чихал я на коронавирус», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, также на заседания поедут российские сенаторы и члены делегации, участвующие в работе комитетов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил больницу в Париже, где скончался второй заразившийся коронавирусной инфекцией.

Французский лидер предупредил о риске эпидемии COVID-19 в стране. По данным на 27 февраля, во Франции насчитывалось 16 заражённых коронавирусом, ещё двое скончались.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить