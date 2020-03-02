Делегация России не откажется от заседаний ПАСЕ из-за коронавируса

Российская делегация не намерена отказываться от участия в заседаниях бюро, постоянного комитета и комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы в Париже в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил глава российской делегации вице-спикер ПАСЕ Пётр Толстой.

Отмечается, что делегация Госдумы во главе с Толстым будет участвовать в заседаниях в Париже с 4 по 11 марта.

«Да, планируем (участвовать. — RT), не собираемся (отказываться от поездки. — RT). Чихал я на коронавирус», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, также на заседания поедут российские сенаторы и члены делегации, участвующие в работе комитетов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил больницу в Париже, где скончался второй заразившийся коронавирусной инфекцией.

Французский лидер предупредил о риске эпидемии COVID-19 в стране. По данным на 27 февраля, во Франции насчитывалось 16 заражённых коронавирусом, ещё двое скончались.