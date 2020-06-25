Мать погибшего в ДТП британца заявила о невыдаче подозреваемой из США
Отвечая на вопрос, прилагает ли Форин Офис достаточно усилий для решения создавшейся ситуации, женщина ответила: «Явно не прилагает».
«Мы не получаем ответов… Если наше правительство и принимает меры по отношению к США, чтобы изменить положение дел, у нас нет никаких свидетельств этого», — сказала Чарльз в беседе с RT UK.
42-летняя Сакоолас, предположительно, жена американского дипломата, покинула Великобританию после того, как стала подозреваемой в деле о ДТП, в результате которого 27 августа 2019 года погиб 19-летний британец Гарри Данн.
В январе британский министр иностранных дел Доминик Рааб выразил госсекретарю США Майку Помпео разочарование в связи с тем, что Вашингтон отказывает Лондону в экстрадиции американской гражданки.