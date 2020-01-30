Британия разочарована отказом США в выдаче фигурантки дела о ДТП

Короткая ссылка
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб выразил госсекретарю США Майку Помпео разочарование в связи с тем, что Вашингтон отказывает Лондону в экстрадиции американской гражданки, которая подозревается в совершении смертельного ДТП.
Британия разочарована отказом США в выдаче фигурантки дела о ДТП
  • Reuters

«Министр иностранных дел подтвердил разочарование в связи с решением США отклонить запрос об экстрадиции Аннs Сакоолас и подчеркнул важность правосудия в отношении (погибшего. — RT) Гарри Данна и его семьи», — говорится в сообщении Форин Офис.

42-летняя Сакоолас, предположительно, жена американского дипломата, покинула Великобританию после того, как стала подозреваемой в деле о ДТП, в результате которого 27 августа погиб 19-летний британец Гарри Данн.

После этого сообщалось, что британская полиция намерена отправиться в США, чтобы допросить подозреваемую.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить