Британия разочарована отказом США в выдаче фигурантки дела о ДТП

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб выразил госсекретарю США Майку Помпео разочарование в связи с тем, что Вашингтон отказывает Лондону в экстрадиции американской гражданки, которая подозревается в совершении смертельного ДТП.

«Министр иностранных дел подтвердил разочарование в связи с решением США отклонить запрос об экстрадиции Аннs Сакоолас и подчеркнул важность правосудия в отношении (погибшего. — RT) Гарри Данна и его семьи», — говорится в сообщении Форин Офис.

42-летняя Сакоолас, предположительно, жена американского дипломата, покинула Великобританию после того, как стала подозреваемой в деле о ДТП, в результате которого 27 августа погиб 19-летний британец Гарри Данн.

После этого сообщалось, что британская полиция намерена отправиться в США, чтобы допросить подозреваемую.