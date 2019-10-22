Sky News: полиция Британии допросит жену дипломата США по делу о ДТП

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Британская полиция намерена отправиться в США, чтобы допросить подозреваемую по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стала жена американского дипломата, покинувшая страну после происшествия. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

«Главный констебль выступит перед журналистами и подтвердит, что офицеры посетят США и проведут беседу с подозреваемым», — рассказал собеседник телеканала.

42-летняя Анна Сакоолас, жена американского дипломата, покинула Великобританию после того, как стала предполагаемой виновницей ДТП, в результате которого 27 августа погиб 19-летний британец Гарри Данн.

После этого сообщалось о планах британского министра иностранных дел Доминика Рааба обсудить ситуацию с госсекретарём США Майком Помпео.

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