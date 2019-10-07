Рааб обсудит с Помпео расследование вокруг бежавшей жены дипломата США

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Британский министр иностранных дел Доминик Рааб планирует обсудить с госсекретарём США Майком Помпео ситуацию вокруг жены американского дипломата, которая покинула Великобританию в статусе подозреваемой по делу о гибели юноши в ДТП.
Рааб обсудит с Помпео расследование вокруг бежавшей жены дипломата США
  • Reuters

Об этом пишет Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра Бориса Джонсона.

Как сообщает The Guardian, премьер уже призывал США пересмотреть решение о предоставлении дипломатического иммунитета 42-летней Анне Сакоолас, которая считается фигурантом в деле о смерти 19-летнего Гарри Данна в результате ДТП.

Ранее жена американского дипломата покинула Великобританию после того, как стала предполагаемой виновницей ДТП, в результате которого 27 августа погиб британец.

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