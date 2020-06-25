Госдеп США возобновляет выдачу паспортов для выезда за границу

Госдепартамент США со следующей недели возобновляет выдачу паспортов для выезда за границу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Поскольку страна начинает возвращаться к жизни, госдепартамент возвращает к работе нашу команду, занимающуюся паспортами. В предстоящие недели они займутся заявками, которые были приостановлены из-за пандемии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что граница с США будет закрыта до 21 июля из-за ситуации с распространением коронавируса.

Американские власти, в свою очередь, заявили, что приостановят выдачу ряда виз до конца 2020 года, также продлят запрет на въезд для некоторых категорий держателей грин-карт.