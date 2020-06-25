Дуда: американские войска гарантируют безопасность инвестиций США

Польский президент Анджей Дуда заявил, что присутствие войск США в Польше, в том числе, гарантирует безопасность американских инвестиций.

Дуда отметил, что компании США «чувствуют себя в безопасности» в Польше и считают её страной, «в которой можно безопасно инвестировать деньги».

«Я думаю, что присутствие американских солдат является дополнительной гарантией. Думаю, что этот фактор имеет значение» — заявил он, отвечая на вопросы в Facebook.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.