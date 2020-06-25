В Китае зафиксировано 20 новых случаев коронавируса
- Reuters
Общее число ввозных случаев коронавируса в КНР возросло до 1893, 1805 человек уже выписаны после выздоровления, 88 находятся на лечении.
Летальных исходов не зафиксировано.
13 июня на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося на оптовом рынке.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в КНР.