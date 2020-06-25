В Бразилии за сутки выявлено более 42 тысяч случаев коронавируса

В Бразилии за сутки выявлено 42 725 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно опубликованным данным, всего в стране зафиксировано 1 188 631 случаев COVID-19.

За сутки от последствий заболеваний скончались 1185 человек.

Общее число летальных исходов в Бразилии, связанных с коронавирусом, возросло до 53 830.

Ранее федеральный суд Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить маску в общественных местах.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.