В Бразилии за сутки выявлено более 42 тысяч случаев коронавируса
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Согласно опубликованным данным, всего в стране зафиксировано 1 188 631 случаев COVID-19.
За сутки от последствий заболеваний скончались 1185 человек.
Общее число летальных исходов в Бразилии, связанных с коронавирусом, возросло до 53 830.
Ранее федеральный суд Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить маску в общественных местах.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.