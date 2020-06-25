Мадуро допустил возможность референдума о своей отставке в 2022 году

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность проведения референдума о своей отставке в 2022 году, если будет собрано достаточное количество подписей.
Мадуро допустил возможность референдума о своей отставке в 2022 году
  • Reuters
  • © Miraflores Palace

«10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума об отзыве мандата президента Мадуро. Они могут выйти на улицы и собрать подписи граждан», — заявил он в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.

Мадуро напомнил, что конституция Венесуэлы допускает возможность проведения референдума в середине срока действующего президента в случае, если будет собрано «достаточное количество» подписей граждан страны.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Венесуэлы только для обсуждения «мирного ухода Мадуро из власти».

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