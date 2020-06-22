Трамп назвал единственное условие встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что если у него и состоится встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, то только для обсуждения его «мирного ухода из власти».

«В отличие от левых радикалов, я всегда буду противостоять социализму и буду на стороне народа Венесуэлы. Моя администрация всегда стояла на стороне свободы и против деспотичного режима Мадуро! Я бы встретился с Мадуро, только чтобы обсудить одну вещь: его мирный уход из власти!» — написал американский президент в Twitter.

Ранее Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с Николасом Мадуро.

В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведёт к «аресту и (или) признанию виновным» венесуэльского президента.