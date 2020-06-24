Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет

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Китай выступает решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.
Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет
  • Reuters

«Китай выступает решительно против размещения Соединёнными Штатами ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если США продолжат придерживаться этого плана по размещению, то для Китая это станет провокацией «прямо на пороге его дома», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил У Цянь, Пекин «не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые решительные ответные меры».

Он выразил надежду, что страны АТР не позволят Вашингтону разместить ракеты средней дальности на своей территории, чтобы «не превратиться в жертв геополитических планов США».

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая способна превзойти аналогичное оружие, имеющееся у России и Китая.

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