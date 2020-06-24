Лидер «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста

Короткая ссылка
Дэвид Льюис, лидер протестного движения, захватившего несколько кварталов в центральной части Сиэтла, так называемую автономную зону, рассказал о целях протеста.
Лидер «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста
  • Reuters

По словам Льюиса, организаторы протеста не хотят, чтобы их действия оценивались в виде концепции «анархической автономной зоны».

«Даже той ночью, когда «Автономная зона Капитолийского холма» (CHAZ) была освобождена, пара организаторов вернулись на бейсбольное поле (район сбора протестующих) и объяснили, что мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города, что это организованный протест, цель которого — положить конец полицейской жестокости», — приводит Sputnik слова Льюиса.

Также он заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить