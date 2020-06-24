Лидер «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста

Дэвид Льюис, лидер протестного движения, захватившего несколько кварталов в центральной части Сиэтла, так называемую автономную зону, рассказал о целях протеста.

По словам Льюиса, организаторы протеста не хотят, чтобы их действия оценивались в виде концепции «анархической автономной зоны».

«Даже той ночью, когда «Автономная зона Капитолийского холма» (CHAZ) была освобождена, пара организаторов вернулись на бейсбольное поле (район сбора протестующих) и объяснили, что мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города, что это организованный протест, цель которого — положить конец полицейской жестокости», — приводит Sputnik слова Льюиса.

Также он заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.