Лидер «автономной зоны» Сиэтла рассказал о целях протеста
- Reuters
По словам Льюиса, организаторы протеста не хотят, чтобы их действия оценивались в виде концепции «анархической автономной зоны».
«Даже той ночью, когда «Автономная зона Капитолийского холма» (CHAZ) была освобождена, пара организаторов вернулись на бейсбольное поле (район сбора протестующих) и объяснили, что мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города, что это организованный протест, цель которого — положить конец полицейской жестокости», — приводит Sputnik слова Льюиса.
Также он заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.