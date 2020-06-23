Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США

Дэвид Льюис, лидер протестного движения, захватившего несколько кварталов в центральной части Сиэтла, заявил, что демонстранты не намерены добиваться отделения от США.

«Мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города... это организованный протест, цель которого — положить конец полицейской жестокости. По крайней мере в Сиэтле — и, надеюсь, в нашей стране», — цитирует его РИА Новости.

Льюис также заявил, что территория была провозглашена «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ) неизвестным лицом без согласования с организаторами движения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.