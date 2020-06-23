Протестующие в Сиэтле заявили об отсутствии планов отделения от США
- Reuters
«Мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города... это организованный протест, цель которого — положить конец полицейской жестокости. По крайней мере в Сиэтле — и, надеюсь, в нашей стране», — цитирует его РИА Новости.
Льюис также заявил, что территория была провозглашена «Автономной зоной Капитолийского холма» (CHAZ) неизвестным лицом без согласования с организаторами движения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле.