В Китае заявили об углублении военного сотрудничества с Россией
- AFP
Он отметил, что Фэнхэ находится с визитом в России с 23 по 25 июня по приглашению министра обороны страны Сергея Шойгу.
«В этот решающий момент, когда весь мир борется с эпидемией, этот визит ещё больше углубит взаимное доверие и сотрудничество вооружённых сил Китая и России», — приводит слова У Цяня РИА Новости.
В китайском Минобороны добавили, что также этот визит будет способствовать развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.
Ранее в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы.