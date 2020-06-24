В Китае заявили об углублении военного сотрудничества с Россией

Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь в ходе брифинга заявил, что визит главы китайского оборонного ведомства Вэя Фэнхэ в Москву на парад Победы поможет углубить взаимное доверие и сотрудничество между военными двух стран.

Он отметил, что Фэнхэ находится с визитом в России с 23 по 25 июня по приглашению министра обороны страны Сергея Шойгу.

«В этот решающий момент, когда весь мир борется с эпидемией, этот визит ещё больше углубит взаимное доверие и сотрудничество вооружённых сил Китая и России», — приводит слова У Цяня РИА Новости.

В китайском Минобороны добавили, что также этот визит будет способствовать развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Ранее в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы.