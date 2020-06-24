В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией

Официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь заявил, что ответственность за столкновения на границе Китая и Индии в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне.

«Инцидент произошёл полностью из-за нарушения индийской стороной консенсуса, односторонней провокации. Он произошёл на китайской стороне от признаваемой обеими сторонами линии фактического контроля. Ответственность полностью лежит на индийской стороне», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что несколько военнослужащих Индии погибли в результате столкновения с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.

После этого в Минобороны Китая заявили, что военнослужащие Индии незаконно пересекли линию фактического контроля и подготавливали «провокационную атаку».

Как сообщало агентство ANI, с индийской стороны погибли 20 военных.