В штате Вашингтон обяжут людей носить маски

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Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что с 26 июня в Вашингтоне станет обязательным ношение масок.
В штате Вашингтон обяжут людей носить маски
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что маски будут обязательны в помещениях и на улице, если не удаётся соблюдать социальную дистанцию.

«Когда вы носите маску, это значит, что вы заботитесь о людях», — сказал Инсли.

Губернатор также добавил, что в расположенном в штате округе Якима уже нет свободных койко-мест для больных, так что людей отвозят в другие больницы штата.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что тестирование на коронавирус «переоценено». 

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