В штате Вашингтон обяжут людей носить маски
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что маски будут обязательны в помещениях и на улице, если не удаётся соблюдать социальную дистанцию.
«Когда вы носите маску, это значит, что вы заботитесь о людях», — сказал Инсли.
Губернатор также добавил, что в расположенном в штате округе Якима уже нет свободных койко-мест для больных, так что людей отвозят в другие больницы штата.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что тестирование на коронавирус «переоценено».