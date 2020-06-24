Адвокат Бута и Ярошенко заявил о прогрессе в переговорах об их обмене

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Адвокат Алексей Тарасов, представляющий интересы отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, заявил о наличие подвижек в переговорах об их обмене.
Адвокат Бута и Ярошенко заявил о прогрессе в переговорах об их обмене
  • РИА Новости

«Пока для прессы нет громких объявлений, но да, там есть определённые подвижки», — заявил юрист РИА Новости.

По его словам, переговоры на эту тему идут.

«В любом случае я думаю, что хорошая перспектива насчёт того, что в судьбе Константина Ярошенко и Виктора Бута будут изменения в ближайшее время», — добавил он.

Вместе с этим адвокат отметил, что не может раскрывать детали, информацией о которых владеет, на данном этапе.

Ранее Тарасов оценил возможные варианты обмена Бута и Ярошенко.

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