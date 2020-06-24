В 15 районах Сербии ввели режим ЧС

Короткая ссылка
Режим чрезвычайной ситуации был введён в 15 районах Сербии из-за разлива рек после дождей.
В 15 районах Сербии ввели режим ЧС
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение страны.

Уточняется, что дожди идут уже несколько дней в Сербии. Наиболее тяжёлая ситуация в связи с непогодой сложилась на западе страны.

Отмечается, что властям пришлось подключить военных к борьбе со стихией в городе Кралево и его пригородах.

Ранее сообщалось, что Черновицкая и Ивано-Франковская области на западе Украины попали в зону паводка из-за сильных ливней, погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить