В 15 районах Сербии ввели режим ЧС
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение страны.
Уточняется, что дожди идут уже несколько дней в Сербии. Наиболее тяжёлая ситуация в связи с непогодой сложилась на западе страны.
Отмечается, что властям пришлось подключить военных к борьбе со стихией в городе Кралево и его пригородах.
Ранее сообщалось, что Черновицкая и Ивано-Франковская области на западе Украины попали в зону паводка из-за сильных ливней, погибли три человека.