В 15 районах Сербии ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации был введён в 15 районах Сербии из-за разлива рек после дождей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение страны.

Уточняется, что дожди идут уже несколько дней в Сербии. Наиболее тяжёлая ситуация в связи с непогодой сложилась на западе страны.

Отмечается, что властям пришлось подключить военных к борьбе со стихией в городе Кралево и его пригородах.

Ранее сообщалось, что Черновицкая и Ивано-Франковская области на западе Украины попали в зону паводка из-за сильных ливней, погибли три человека.