За сутки в Турции выявили более 1200 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1200 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 42 982 теста и зарегистрировано 1268 новых случая коронавирусной инфекции.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 27 больных, в результате чего общее число умерших достигло 5001.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 190 165.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.