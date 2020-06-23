Замглавы МИД России обсудил Сирию со спецпосланником Франции

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в телефонном разговоре со спецпосланником Франции по Сирии Франсуа Сенемо обсудил ситуацию в САР.

Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Проведён обмен мнениями по продвижению политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН, предусматривающей приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, представители России и Франции затронули тему оказания гуманитарного содействия Сирии в условиях пандемии коронавирусной инфекции и необходимости приостановки односторонних санкций.

В конце марта глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы урегулирования конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине.