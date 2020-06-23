Додон оценил заявление Белого дома о «победе США и Британии» над нацизмом

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Президент Молдавии Игорь Додон в интервью RT прокомментировал заявление Белого дома, в котором говорилось о «победе США и Британии» над нацизмом, но не упоминался вклад СССР.
Додон оценил заявление Белого дома о «победе США и Британии» над нацизмом
  • Reuters

«Те страны, те политики, которые не чтят и не уважают прошлое, рискуют остаться без будущего. Европу освободила Красная армия с помощью союзников. Мы все победители. И пытаться делить эту победу неправильно», — сказал Додон.

Он призвал противостоять попыткам пересмотреть историю. 

«Я думаю, что большинство граждан бывшего СССР очень хорошо понимают, что мы победили вместе. Советский союз победил. Это наша общая победа. И мы должны делать всё возможное, чтобы это так и осталось», — отметил молдавский лидер.

В мае Белый дом в своём официальном аккаунте в социальных сетях заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. При этом в сообщении не говорилось о вкладе Советского Союза.

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