Турция отреагировала на заявление Макрона об «опасной игре» в Ливии

Заявление лидера Франции Эммануэля Макрона об «опасной игре» Анкары в Ливии и его реакцию на инцидент между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море можно объяснить лишь «помутнением рассудка», отметили в МИД Турции.

«То, что Макрон назвал «опасной игрой» поддержку нашей страной законного ливийского правительства по его просьбе и в рамках решений ООН, можно объяснить лишь помутнением рассудка», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя.

По его словам, Франция «сама играет в опасную игру» в Ливии и несёт ответственность за её «погружение в хаос».

В Турции напомнили, что командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписать соглашение о прекращении огня.

«Не имея побережья в Восточном Средиземноморье, Франция ведёт себя как прибрежная страна, однако ей пора понять, что она не имеет полномочий принимать решения по региональным вопросам. Позиция Франции, которая игнорирует законные права Турции в регионе, ещё больше усиливает напряжённость в Восточном Средиземноморье», — говорится в заявлении турецкого МИД.

Там также не согласились с заявлением Макрона, что инцидент в Средиземном море подтверждает «смерть мозга НАТО», отметив, что альянс доказал свою функциональность даже во время эпидемии коронавируса.

Ранее Макрон заявил, что недавний инцидент, когда турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского корабля, принимающего участие в операции НАТО, «ярко демонстрирует «смерть мозга» альянса.

По мнению французского президента, Турция «играет в опасную игру» в Ливии.