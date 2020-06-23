Песков рассказал, что в Кремле читают «потихоньку» книгу Болтона

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле потихоньку знакомятся с книгой экс-советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.
Песков рассказал, что в Кремле читают «потихоньку» книгу Болтона
  • Reuters

«Безусловно, по мере того, как появляется эта книга, да и сам текст уже доступен в интернете, читаем потихоньку. Но это же версия Болтона, поэтому, скажем так, это не совсем типичная всё-таки для таких высокопоставленных чиновников откровенность передачи той информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было», — сказал Песков.

Он отметил, что «любая публикация все-таки должна проверяться»

«Постепенно знакомимся с этой книгой», — добавил Песков.

20 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах». В МИД России прокомментировали публикацию книги Болтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить