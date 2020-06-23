Песков рассказал, что в Кремле читают «потихоньку» книгу Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле потихоньку знакомятся с книгой экс-советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.

«Безусловно, по мере того, как появляется эта книга, да и сам текст уже доступен в интернете, читаем потихоньку. Но это же версия Болтона, поэтому, скажем так, это не совсем типичная всё-таки для таких высокопоставленных чиновников откровенность передачи той информации, которая на самом деле не предназначена для передачи кому бы то ни было», — сказал Песков.

Он отметил, что «любая публикация все-таки должна проверяться»

«Постепенно знакомимся с этой книгой», — добавил Песков.

20 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах». В МИД России прокомментировали публикацию книги Болтона.