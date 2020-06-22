Трамп и Макрон поговорили по телефону на тему Ливии
- Reuters
Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
«Президент Трамп и президент Макрон подтвердили, что военная эскалация со всех сторон должна быть немедленно прекращена, чтобы предотвратить превращение ливийского конфликта в ещё более опасный и неразрешимый», — написал он в Twitter.
В феврале Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что продолжение вмешательства в Ливию лишь усугубит ситуацию.