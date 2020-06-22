Трамп и Макрон поговорили по телефону на тему Ливии

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Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выступили за прекращение огня в Ливии и за возвращение к переговорному процессу в стране.
Трамп и Макрон поговорили по телефону на тему Ливии
  • Reuters

Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

«Президент Трамп и президент Макрон подтвердили, что военная эскалация со всех сторон должна быть немедленно прекращена, чтобы предотвратить превращение ливийского конфликта в ещё более опасный и неразрешимый», — написал он в Twitter.

В феврале Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что продолжение вмешательства в Ливию лишь усугубит ситуацию.

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