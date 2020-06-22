В Сеуле заявили о раскрытии в книге Болтона деталей переговоров с США

В мемуарах бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона представлены «чувствительные подробности» американо-южнокорейских переговоров, а также искажены некоторые события, заявил директор президентского офиса по нацбезопасности Республики Корея Чон Ый Ён.

В документе, который приводит ТАСС, отмечается, что описанные в мемуарах Болтона детали подготовки встреч лидеров Южной Кореи и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа «отражают его точку зрения, а не реальные факты».

Кроме того, по мнению Сеула, Болтон «подорвал доверие» между двумя странами и включил в свою книгу «чувствительные подробности» двусторонних дипломатических консультаций без согласования с южнокорейской стороной.

В Южной Корее также добавили, что довели свою позицию до сведения американской стороны.

Ранее Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах».

В Белом доме также сообщили о намерении добиваться лишения Болтона прибыли от продаж мемуаров.

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