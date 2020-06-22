В Сеуле заявили о раскрытии в книге Болтона деталей переговоров с США
- Reuters
В документе, который приводит ТАСС, отмечается, что описанные в мемуарах Болтона детали подготовки встреч лидеров Южной Кореи и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа «отражают его точку зрения, а не реальные факты».
Кроме того, по мнению Сеула, Болтон «подорвал доверие» между двумя странами и включил в свою книгу «чувствительные подробности» двусторонних дипломатических консультаций без согласования с южнокорейской стороной.
В Южной Корее также добавили, что довели свою позицию до сведения американской стороны.
Ранее Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах».
В Белом доме также сообщили о намерении добиваться лишения Болтона прибыли от продаж мемуаров.
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