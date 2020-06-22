Временный президент Боливии согласилась провести выборы в сентябре

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Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что согласилась под давлением других кандидатов подписать закон о проведении всеобщих выборов 6 сентября, несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.
Временный президент Боливии согласилась провести выборы в сентябре
  • Reuters

«Страна страдает от пандемии, однако есть много политиков и людей, призывающих к выборам как можно скорее. Уважаемые сограждане, я собираюсь подписать закон о проведении выборов 6 сентября», — сказала Аньес в обращении, размещённом в её Twitter.

В то же время она призвала других кандидатов в президенты Боливии взять на себя ответственность за выборы в период пандемии, так как не получила достаточных научных обоснований безопасности этого процесса.

Аньес также отметила, что «никогда не была заинтересована в продлении своих полномочий» и выступала за перенос выборов только из-за эпидемиологической ситуации в стране.

В конце марта в Боливии перенесли выборы президента на неопределённый срок из-за распространения COVID-19.

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