В Бразилии число летальных исходов от коронавируса превысило 50 тысяч
- Reuters
Согласно опубликованным данным, всего в стране зафиксировано 1 085 038 случаев COVID-19, в том числе 17 459 — вновь выявленных заболевших за сутки.
При этом от коронавируса вылечились 549 386 человек.
Накануне в Бразилии было выявлено более 34 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.