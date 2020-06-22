В Бразилии число летальных исходов от коронавируса превысило 50 тысяч

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В Бразилии от последствий заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 50 617 человек, в том числе 641 — за последние сутки, сообщает Минздрав страны.
В Бразилии число летальных исходов от коронавируса превысило 50 тысяч
  • Reuters

Согласно опубликованным данным, всего в стране зафиксировано 1 085 038 случаев COVID-19, в том числе 17 459 — вновь выявленных заболевших за сутки.

При этом от коронавируса вылечились 549 386 человек.

Накануне в Бразилии было выявлено более 34 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с COVID-19 в мире.

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