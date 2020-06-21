За сутки в Турции выявили почти 1200 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили почти 1200 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной в Twitter министра.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 40 496 тестов и зарегистрировано 1192 новых случая коронавирусной инфекции.

Кроме того, за сутки от COVID-19 скончались 23 больных, в результате чего общее число умерших достигло 4950.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 187 685.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.