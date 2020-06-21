В Британии за сутки скончались 43 человека с коронавирусом
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
Общее число скончавшихся в стране достигло 42 632.
Также сообщается, что за сутки выявлен 1221 новый случай заболевания COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 304 331.
Ранее основательница благотворительной организации Compassion in Care, ведущей разоблачительную деятельность, Айлин Чабб в интервью RT рассказала о ситуации с распространением коронавируса в британских домах престарелых.