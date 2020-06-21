В Британии за сутки скончались 43 человека с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончались 43 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Общее число скончавшихся в стране достигло 42 632.

Также сообщается, что за сутки выявлен 1221 новый случай заболевания COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 304 331.

Ранее основательница благотворительной организации Compassion in Care, ведущей разоблачительную деятельность, Айлин Чабб в интервью RT рассказала о ситуации с распространением коронавируса в британских домах престарелых.