В Иране потребовали приостановить проверки МАГАТЭ

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Депутаты парламента Ирана потребовали от правительства страны приостановить проверки МАГАТЭ в отношении иранской ядерной деятельности.
В Иране потребовали приостановить проверки МАГАТЭ
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что с соответствующим обращением к кабмину страны обратились 240 депутатов нового парламента.

«Парламент Ирана просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести в режим офлайн проверки», — говорится в обращении парламентариев.

Депутаты отметили, что данный шаг должен стать ответом на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, «направленную против Ирана».

Как указывает агентство, ранее данный совет принял резолюцию с призывом к иранским властям предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности на них. 

Ранее в Иране заявили о попытках США помешать сотрудничеству с МАГАТЭ.

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