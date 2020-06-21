В Иране потребовали приостановить проверки МАГАТЭ
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с соответствующим обращением к кабмину страны обратились 240 депутатов нового парламента.
«Парламент Ирана просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести в режим офлайн проверки», — говорится в обращении парламентариев.
Депутаты отметили, что данный шаг должен стать ответом на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, «направленную против Ирана».
Как указывает агентство, ранее данный совет принял резолюцию с призывом к иранским властям предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности на них.
Ранее в Иране заявили о попытках США помешать сотрудничеству с МАГАТЭ.