В Нидерландах за сутки выявили почти 100 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает нидерландский Национальный институт здравоохранения.
Так, общее число выявленных случаев в стране достигло 49 593.
За сутки в стране скончался один человек с подтверждённой инфекцией COVID-19, всего с таким диагнозом в Нидерландах умерли 6090 человек.
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Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.