В Нидерландах за сутки выявили почти 100 новых случаев коронавируса

В Нидерландах за сутки выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает нидерландский Национальный институт здравоохранения.

Так, общее число выявленных случаев в стране достигло 49 593.

За сутки в стране скончался один человек с подтверждённой инфекцией COVID-19, всего с таким диагнозом в Нидерландах умерли 6090 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали возможный срок сохранения иммунитета к коронавирусу.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.