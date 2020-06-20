Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла

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В Автономной зоне Капитолийского холма (CHAZ) в центральной части Сиэтла, которая занята протестующими против полицейского насилия в США, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и один получил ранения.
Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла
  • globallookpress.com
  • © Toby Scott/Keystone Press Agency

Об этом сообщил городской департамент полиции.

«Полиция ведёт расследование стрельбы между улицами 10th Avenue и East Pine», — говорится в заявлении.

Информация о стрельбе в одном из центральных районов города, которую демонстранты считают автономной, поступила в полицию около 02:30 по местному времени (12:30 мск). 

В полиции отметили, что протестующие не позволили им приблизиться к месту происшествия.

Личность стрелявшего пока не установлена.

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».

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