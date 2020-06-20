Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла
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- © Toby Scott/Keystone Press Agency
Об этом сообщил городской департамент полиции.
«Полиция ведёт расследование стрельбы между улицами 10th Avenue и East Pine», — говорится в заявлении.
Информация о стрельбе в одном из центральных районов города, которую демонстранты считают автономной, поступила в полицию около 02:30 по местному времени (12:30 мск).
В полиции отметили, что протестующие не позволили им приблизиться к месту происшествия.
Личность стрелявшего пока не установлена.
Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле, где демонстранты заняли несколько кварталов и создали зону, «свободную от полиции».
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