На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками
- Reuters
«Полиция прибыла на вызов после получения сообщения о подозрительной сумке на пляже. Ещё одна сумка находилась в воде. Как только было установлено, что внутри находятся человеческие останки, было начато расследование», — говорится в сообщении.
Уточняется, что останки обнаружены на пляже Алки-Бич на западе города.
В настоящее время проводится судмедэкспертиза.
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