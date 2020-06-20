На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.

«Полиция прибыла на вызов после получения сообщения о подозрительной сумке на пляже. Ещё одна сумка находилась в воде. Как только было установлено, что внутри находятся человеческие останки, было начато расследование», — говорится в сообщении.

Уточняется, что останки обнаружены на пляже Алки-Бич на западе города.

В настоящее время проводится судмедэкспертиза.

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