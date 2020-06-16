В реке в Ленинградской области нашли расчленённое тело мужчины

В реке Мге в Ленинградской области нашли тело мужчины с «явными признаками насильственной смерти». Как сообщили в Следственном комитете, «некоторые фрагменты тела были отчленены». Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тело обнаружили 16 июня. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Место происшествия осмотрят водолазы и криминалисты.

«Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершённому преступлению», — добавили в СК.

В конце мая в Курганской области завели уголовное дело по факту обнаружения останков женщины.

Фрагменты тела нашли вечером 21 мая в реке Чёрной в Кургане. Другие останки были обнаружены там же на следующий день.