В реке в Ленинградской области нашли расчленённое тело мужчины

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В реке Мге в Ленинградской области нашли тело мужчины с «явными признаками насильственной смерти». Как сообщили в Следственном комитете, «некоторые фрагменты тела были отчленены». Возбуждено уголовное дело об убийстве.
В реке в Ленинградской области нашли расчленённое тело мужчины
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Тело обнаружили 16 июня. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Место происшествия осмотрят водолазы и криминалисты.

«Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершённому преступлению», — добавили в СК.

В конце мая в Курганской области завели уголовное дело по факту обнаружения останков женщины.

Фрагменты тела нашли вечером 21 мая в реке Чёрной в Кургане. Другие останки были обнаружены там же на следующий день.

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