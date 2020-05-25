В Курганской области завели дело по факту обнаружения останков убитой женщины

В Курганской области завели уголовное дело по факту обнаружения останков убитой женщины.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Фрагменты тела нашли вечером 21 мая в реке Чёрная в Кургане. Другие останки были обнаружены там же на следующий день.

Личность погибшей установлена.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства убийства. Ведомство просит всех, кто располагает данными по делу, обратиться в следственный отдел Кургана.

Ранее, как сообщал Nation News со ссылкой на СУ СК по Саратовской области, суд приговорил 54-летнего жителя Саратова к 12 годам заключения в колонии строгого режима за изнасилование женщины и несовершеннолетней девушки.