Песков назвал незаконными посягательства США на «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что США ведут себя как недобросовестный конкурент по отношению к «Северному потоку — 2», Москва считает такие посягательства незаконными.

«В данном случае Америка зачастую ведёт себя не как добросовестный конкурент. И всё, что происходит вокруг «Северного потока — 2», очень красноречиво это всё подтверждает», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, эта ситуация абсолютно неприемлема для России. Он добавил, что ситуация начала походить на посягательство интересов крупного бизнеса в Германии и также стала малоприемлемой для ФРГ.

Песков отметил, что в этом у России и её немецких партнёров интересы полностью совпадают.

«Мы считаем это незаконным, все эти посягательства американцев на этот крупный международный энергетический проект», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак оценил уровень завершённости «Северного потока — 2».

В начале июня в сенат США внесли проект о санкциях против «Северного потока — 2».