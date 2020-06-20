В МИД России сообщили детали переговоров Лаврова и Чавушоглу

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили важность политического урегулирования ливийского кризиса.

Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость скорейшего установления режима прекращения огня между сторонами конфликта в Ливии и налаживания диалога.

«Отмечена важность скоординированных шагов России и Турции в целях политического урегулирования ливийского кризиса», — заявили в МИД.

Также министры обсудили развитие сотрудничества между двумя странами по всему комплексу вопросов, связанных с борьбой с коронавирусом.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.