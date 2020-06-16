Лавров проводит в Москве переговоры с Зарифом
- РИА Новости
Ожидается, что министры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в Сирии, а также возможность организации саммита «астанинской тройки» по Сирии.
После пандемии Зариф стал в Москве одним из первых высокопоставленных иностранных гостей, переговоры с которым Лавров проводит в очном формате.
В апреле сообщалось, что министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телефонную конференцию.