Лавров проводит в Москве переговоры с Зарифом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что министры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в Сирии, а также возможность организации саммита «астанинской тройки» по Сирии.

После пандемии Зариф стал в Москве одним из первых высокопоставленных иностранных гостей, переговоры с которым Лавров проводит в очном формате.

В апреле сообщалось, что министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телефонную конференцию.