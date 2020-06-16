Лавров проводит в Москве переговоры с Зарифом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает РИА Новости.
Лавров проводит в Москве переговоры с Зарифом
  • РИА Новости

Ожидается, что министры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в Сирии, а также возможность организации саммита «астанинской тройки» по Сирии.

После пандемии Зариф стал в Москве одним из первых высокопоставленных иностранных гостей, переговоры с которым Лавров проводит в очном формате. 

В апреле сообщалось, что министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телефонную конференцию.

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