Лавров, Зариф и Чавушоглу провели телеконференцию

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телефонную конференцию.

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Главы внешнеполитических ведомств стран — гарантов астанинского формата подробно обсудили развитие событий в Сирии», — указано в сообщении.

Отмечается, что Лавров, Чавушоглу и Зариф подтвердили приверженность Москвы, Анкары и Тегерана «безусловному уважению суверенитета и целостности САР в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН».

В ходе конференции стороны подтвердили настрой на продолжение эффективного взаимодействия в рамках астанинского формата и сопряжение усилий трёх стран «в интересах достижения прочной стабильности и безопасности в Сирии и в регионе в целом».

«Сроки очередного саммита астанинской «тройки», который должен состояться в Исламской Республике Иран, будут определены дополнительно», — заявили в МИД.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал проведение на следующей неделе видеоконференции министров иностранных дел ФРГ, Франции, России и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.