Лавров, Зариф и Чавушоглу провели телеконференцию
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел России.
«Главы внешнеполитических ведомств стран — гарантов астанинского формата подробно обсудили развитие событий в Сирии», — указано в сообщении.
Отмечается, что Лавров, Чавушоглу и Зариф подтвердили приверженность Москвы, Анкары и Тегерана «безусловному уважению суверенитета и целостности САР в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН».
В ходе конференции стороны подтвердили настрой на продолжение эффективного взаимодействия в рамках астанинского формата и сопряжение усилий трёх стран «в интересах достижения прочной стабильности и безопасности в Сирии и в регионе в целом».
«Сроки очередного саммита астанинской «тройки», который должен состояться в Исламской Республике Иран, будут определены дополнительно», — заявили в МИД.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал проведение на следующей неделе видеоконференции министров иностранных дел ФРГ, Франции, России и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.