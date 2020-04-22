Лавров, Зариф и Чавушоглу провели телеконференцию

Короткая ссылка
Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели телефонную конференцию.
Лавров, Зариф и Чавушоглу провели телеконференцию
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Главы внешнеполитических ведомств стран — гарантов астанинского формата подробно обсудили развитие событий в Сирии», — указано в сообщении.

Отмечается, что Лавров, Чавушоглу и Зариф подтвердили приверженность Москвы, Анкары и Тегерана «безусловному уважению суверенитета и целостности САР в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН».

В ходе конференции стороны подтвердили настрой на продолжение эффективного взаимодействия в рамках астанинского формата и сопряжение усилий трёх стран «в интересах достижения прочной стабильности и безопасности в Сирии и в регионе в целом».

«Сроки очередного саммита астанинской «тройки», который должен состояться в Исламской Республике Иран, будут определены дополнительно», — заявили в МИД. 

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал проведение на следующей неделе видеоконференции министров иностранных дел ФРГ, Франции, России и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить