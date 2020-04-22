Маас анонсировал видеоконференцию глав МИД в нормандском формате
- © Kay Nietfeld
- globallookpress.com
Маас рассказал о переговорах с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.
«Мы договорились, и я рад этому, что будет видеоконференция в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, и эта конференция пройдёт на следующей неделе», — цитирует его ТАСС.
Глава МИД ФРГ отметил, что минский процесс «нуждается в новых импульсах».
16 апреля Лавров и Маас обсудили ситуацию в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также урегулирование конфликта на Украине.