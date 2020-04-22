Маас анонсировал видеоконференцию глав МИД в нормандском формате

Глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал проведение на следующей неделе видеоконференции министров иностранных дел ФРГ, Франции, России и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Маас рассказал о переговорах с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

«Мы договорились, и я рад этому, что будет видеоконференция в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, и эта конференция пройдёт на следующей неделе», — цитирует его ТАСС.

Глава МИД ФРГ отметил, что минский процесс «нуждается в новых импульсах».

16 апреля Лавров и Маас обсудили ситуацию в мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также урегулирование конфликта на Украине.